Минулої доби українська авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях, знищено понад 60 одиниць ворожої техніки.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Нашою авіацією завдано 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань, за результатами яких отримано підтвердження про знищення 87 рашистів і понад 60 одиниць техніки, 3 з яких – 2 танки і БМП – затрофеєні", - зазначив він.
За словами Назарова, також знищено 31 ворожий танк та 27 одиниць іншої авто-бронетехніки.
"Знищено реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру", - розповів спікер командування.
Ситуація на півдні України
Як відомо, на півдні українські захисники з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації чинять опір ворожому війську.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що ЗСУ впевнено просуваються у Херсонській області.
У "Півдні" повідомляли, що росіяни намагаються оборонятися, але на деяких напрямках змушені відступати, залишаючи позиції.
Наші бійці тримають вогневий контроль окупованої території, уражаючи райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.