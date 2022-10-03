Втрати ворога у живій силі, озброєнні та техніці дорозвідуються.

Сьогодні на півдні українські військові підрозділи виконали 196 вогневих завдань для забезпечення підтримки просування ЗСУ.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 14:00.

"Ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений відступати, залишаючи позиції. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 196 вогневих завдань, забезпечуючи підтримку просування військ. Опівдні в Бериславському районі Херсонщини при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях ворожий штурмовик Су-25 був збитий нашим зенітно-ракетним підрозділом. Втрати ворога у живій силі, озброєнні та техніці дорозвідуються", - сказав Назаров.

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Він зазначив, що війська ЗСУ продовжують вогневий контроль окупованої території, здійснюючи ураження районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління та логістичних об’єктів.

За його словами, положення, склад та стан ворожих підрозділів суттєво корегується впливом українських сил.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області: головні військові новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході. Після блискавичного звільнення більшої частини окупованих районів Харківщини, захисники звільнили Лиман Донецької області і вийшли на Торське.

Водночас у Генштабі повідомили про звільнення Архангельського і Миролюбівки Херсонської області. Ситуація на цій ділянці фронту, за словами речниці ОК "Південь", "набирає обертів" - ЗСУ закріплюються на звільнених територіях.

Наразі окупанти посилюють оборону у Кремінній.

Тим часом російські війська за минулу добу завдали 11 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України.

З початку повномасштабного вторгнення українські сили ліквідували вже 60 430 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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