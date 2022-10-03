За минулу добу українські воїни на півдні знищили, зокрема, 40 окупантів та 2 танки.

За минулу добу на півдні ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 40 окупантів та 2 танки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські війська уразили п'ять командних пунктів російських окупантів, три їхні склади з боєприпасами та 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

На думку глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, після Лиману ВСУ звільнять Кремінну. А далі війська можуть рушити в бік "трикутника" міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне.

У Пентагоні відзначили важливість деокупації Лиману. Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, місто розташовувалося поперек ліній постачання, які рашисти використовували для перекидання військ і техніки на південь і захід. Відсутність цих маршрутів створить складнощі для ворога.

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