У 2025 році окупанти тричі застосували "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Російські окупанти виводили в Чорне море 19 кораблів свого Чорноморського флоту, які зараз базуються в Новоросійську, щоб уникнути можливої атаки з боку Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Минулої доби з метою захистити кораблі вони просто вивели їх у море, у Цемеську бухту (бухта, що не замерзає, знаходиться в північній частині російського узбережжя Чорного моря - УНІАН). Це заходи з розосередження. Просто 19 одиниць "вискочили" з гавані і перебували поза межами, можливо, в очікуванні якогось удару. Це дієвий спосіб зберегти свої кораблі", - пояснив Плетенчук.

Водночас, за словами Плетенчука, у Новоросійському порту застосовані усі можливі засоби захисту. Засоби викриття надводної й підводної обстановки, системи ППО, система спостережних постів, антидронові заходи - проти морських і повітряних дронів.

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Також речник розповів, за які російські кораблі йдеться.

"Основну загрозу можуть нести носії крилатих ракет, які мають досить велику відстань для застосування, але фактично за три місяці цього року було три таких застосування. Тобто кожного місяця - по одному. Загалом в Азово-Чорноморському регіоні у РФ залишається вісім бойових одиниць, які можуть нести носії крилатих ракет: п’ять надводних і три підводних. На кораблях знаходиться по вісім пускових, на підводних човнах - по чотири", - зауважив речник.

За його словами, решта бойових кораблів могли б нести загрозу нашим кораблям, якби могли до них підійти. Всі ці кораблі знаходяться у Новоросійську. Як пояснив речник, йдеться за одиниці, які мають певне озброєння та їх можна віднести до бойових.

За словами Плетенчука, бойові одиниці в Криму теж є, але їхній стан небоєздатний - вони перебувають чи перебували на ремонті.

"Що стосується Криму, то там залишається допоміжний флот, флот забезпечення… Це одиниці, які входять до складу Чорноморського флоту РФ, але не є бойовими", - додав речник.

Ситуація з російським флотом - останні новини

Раніше Дмитро Плетенчук розповів, де досі перебувають російські кораблі. За його словами, наразі кораблі РФ, які знаходяться у Середземному морі, супроводжують вантажі, що транспортуються з сирійського порту Тартус. Крім того, у Чорному морі кораблі ЧФ Росії залишаються у Новоросійську, а також деякі у Криму.

Також речник ВМС ЗСУ пояснив, якою є для України ситуація в Чорному морі.

"Ця ситуація залишається незмінною. Як незмінним залишається той факт, що за нагоди ми обов’язково туди залітаємо. Це вже відбувалося неодноразово, на рахунку Військово-морських сил не один склад з "шахедами", в тому числі на території РФ. В цьому напрямку ми постійно працюємо", - зауважив Плетенчук.

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