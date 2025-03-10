Контролю над західною частиною моря Україна досягла у 2023-2024 роках.

У Військово-морських силах розповіли про актуальну ситуацію в акваторії Чорного моря та можливості України та Росії на цій ділянці.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері телемарафону пояснив, що західна частина припадає на територіальне море країн-членів НАТО - Румунії, Болгарії та Туреччини. В основній частині ситуація залишається паритетною з Російською Федерацією.

"Так, звісно, є відкрите море, де росіяни раніше дозволяли собі перекривати райони та влаштовувати патрулювання і догляди. Повернення ситуації в той вигляд, в якому вона була, наразі видається фантастичним".

Російські окупанти продовжують базуватися в Новоросійську та тримають на бойовому чергуванні один підводний човен. На території тимчасово окупованого Криму є ракетні системи типу "Іскандер-М". Крім того, з півострова та власних територій вони запускають по Україні ракети та ударні дрони.

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"Ця ситуація залишається незмінною. Як незмінним залишається той факт, що за нагоди ми обов’язково туди залітаємо. Це вже відбувалося неодноразово, на рахунку Військово-морських сил не один склад з "шахедами", в тому числі на території РФ. В цьому напрямку ми постійно працюємо", - підкреслив він.

За словами Плетенчука, раніше РФ неодноразово використовувала територію захопленої Кінбурнської коси для запуску FPV-дронів та ударів з реактивних систем залпового вогню. Однак "шахеди" запускати з Кінбурна важко, оскільки це фактично зона бойових дій і загарбники не почуваються там вільно.

Військові дії у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, у нещодавньому інтерв'ю командувач ураїнських Військово-морських сил Олексій Неїжпапа натякнув на новий удар по Кримському мосту.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що країні вдалося не допустити домінування Російської Федерації у морі завдяки новітнім технологіям морських дронів.

Колишній американський офіцер піхоти, доктор філософії та військовий експерт Брент Іствуд каже, що Чорноморський флот окупантів втратив на війні проти України понад 30% своїх військових кораблів.

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