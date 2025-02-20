Плетенчук вважає, що зміни відносно шляхопроводу відбудуться.

Незаконно побудований Керченський міст періодично "закриває" дим. Речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук пояснив, що таким чином російські окупанти намагаються "сховати" шляхопровід від можливих атак ЗСУ.

Зокрема, в етері телемарафону Плетенчука попросили пояснити, що "горить" у районі Керченського мосту. Про це повідомляють нібито очевидці й деякі люди кажуть, що шляхопровід "горить". Як пояснив військовий, йдеться не за наслідки атаки ЗСУ, але він вважає, що зміни все ж таки відбудуться.

"Обов’язково зміни будуть", - наголосив Плетенчук.

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За словами речника, часто йдеться за так звану димову завісу, за якою окупанти намагаються "сховати" незаконну споруду.

"Звісно цей об’єкт вони намагаються максимально прикрити. Зазвичай дим, який бачать з боку Кримського мосту, це вони (окупанти – УНІАН) проводять задимлення для того, щоб вберегти його від можливого вогневого ураження з застосуванням ракетного озброєння з нашого боку. Ця процедура у них буває майже повсякденною", - пояснив військовий.

Він додав, що схожа ситуація з мостом була у часи Другої світової війни, який будували нацисти та не змогли його зберегти.

"У будь-якому разі історія вже бачила такий міст. Будувала його фашистські загарбники під час Другою світової війни. Й після цього його все одне "змило". Історія циклічна… Сподіваємось, що ця історія обов’язково матиме повторення", - сказав речник ВМС.

Довідка УНІАН. Згідно з відкритими джерелами, питання будівництва постійної переправи через Керченську протоку постало під час Другої світової війни через необхідність стабільного постачання військ. Так, 1942 року німецькими військами було розпочато будівництво канатної дороги через окуповану ними акваторію протоки, її було відкрито 14 червня 1943. Навесні 1943 року Гітлер наказав розпочати будівництво 5-кілометрового автомобільного та залізничного мосту через Керченську протоку для подальшого вторгнення до Ірану через Кавказ. Почалися будівельні роботи, проте наступ Радянської армії не дозволив фашистам завершити будівництво. При відступі німецьких військ канатна дорога була частково демонтована, частково висаджена в повітря, знищений ними був і недобудований міст.

Керченський міст - останні дані

Як писав УНІАН, росіяни вдаються до екстремальних заходів безпеки для того, щоб врятувати Керченський міст, вони посилюють його охорону, періодично перекривають рух в обох напрямках, ретельно перевіряють документи.

За словами речника Військово-морських сил ЗС України, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, цей шляхопровід залишається однією з цілей ЗСУ в цьому районі. За його словами, хоча насправді нібито міст з’єднує території Російської Федерації, бо РФ вважає Крим "своїм", але чомусь пропускний режим через цей об’єкт у них іноді суворіший, ніж при перетині державного кордону.

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