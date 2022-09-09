Загарбники скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки.

Внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках окупаційні війська шукають способи безпечного виходу з бойових дій та можливих оточень, вони просять допомоги у Червоного Хреста та тікають на вкрадених велосипедах.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Окупанти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх з території України", - йдеться у повідомленні.

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Також у розвідці поінформували, що окупанти намагалися чинити спротив українському наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок". Втім зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

Крім того, як зазначається, на Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім наростає невдоволення новим підкріпленням – більшості "новобранців" 55-60 років.

"Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" солдат з території РФ. Втім поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях. Також відомо, що 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗС України - це фейкова "піар-акція". Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям", - заявили в ГУР.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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