За словами глави Миколаївської ОВА, його "приказка" про окупантів і велосипедах зовсім не жарт.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію на півдні України. Він зазначив, що окупанти сильно панікують, командування кинуло їх, а тепер військовим і зрадникам доводиться самостійно думати, як себе врятувати.

Про це Кім розповів в ефірі Freedom.

Так, на тимчасово-окупованих територіях Миколаївської області спостерігається паніка серед рашистів. Окупанти, так званий "керівний склад" і зрадники України тікають звідти. А ті, кому не вдається, готуються здаватися в полон.

"Можу точно констатувати, що як мінімум дві людини, які погодилися співпрацювати з окупантами, вже втекли зі Снігурівки. Крім цього всього, росіяни придумали таку історію і намагаються розкручувати, що у них є команда не стріляти... Це все дурниця. Керівництво (РФ - УНІАН) втекло за річку Дніпро, солдатів своїх попробосало тут, у всіх них панічні настрої", - зазначив Кім.

Також він прокоментував свій недавній пост у соціальних мережах. Кім писав про "народну прикмету", згідно з якою, якщо "друга армія світу" починає відбирати велосипеди у цивільних - то це до "жесту доброї волі". За словами глави Миколаївської ОВА, його слова не є жартом.

"Одне з найважливіших, що зараз відбувається в інформаційному полі російському, це те, що росіяни, російські солдати, солдати ОРДЛО починають розуміти і не довіряти тому, що їм говорить російський телевізор. І коли їм кажуть, що панікувати не потрібно, вони готуються до чогось такого, до паніки. Вони готуються, вони дійсно продумують, кому здатися, кому втекти, кому на велосипеді... Російські солдати розуміють, що їх обманюють і готуються... Це реально не жарти, велосипеди забирають у цивільних", - розповів Кім.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни на Херсонщині помирають від поранень через перебиту логістику. Окупанти не можуть евакуювати своїх поранених з правого берега Дніпра.

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