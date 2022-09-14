Голова ОВА закликав місцевих триматися подалі від таких об'єктів та слідкувати за сигналами тривоги.

У Миколаєві протягом дня можливі обстріли об’єктів тепло та електрогенерації.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Протягом дня по об’єктам тепло та електро генерації можливі обстріли в м. Миколаїв", - зазначив він.

Відео дня

Кім закликав місцевих триматися подалі від таких об'єктів та слідкувати за сигналами тривоги.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в результаті удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникло електро - і водопостачання.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Станом на ранок 12 вересня електропостачання в Харкові відновили практично у всіх районах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удар окупантів по Харківській ТЕЦ-5. Він закликав українців не панікувати. За його словами, українська енергетика має досить великий запас міцності.

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