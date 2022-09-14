Наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники, які на деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

Вночі окупанти здійснили масований обстріл Миколаєва, пошкоджень зокрема й житлові будинки.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв масовано обстріляли. Пошкоджень зазнали в тому числі і житлові будинки", - зазначив він. Відео дня

За словами мера, наразі на місцях працюють аварійні бригади та комунальники, які на деяких вулицях розчищають проїзд для громадського транспорту.

"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілу. Подробиці повідомлю вам пізніше", - додав Сєнкевич.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

Вас також можуть зацікавити новини: