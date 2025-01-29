Українські захисники знищили його.

Після підриву труб каналу Сіверський Донець-Донбас росіяни вперше спробували скористатись одним з проходів для пересування своєї техніки.

Про це в етері телемарафону розповів речник Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець. За його словами, 28 січня українські бійці знищили поблизу одного з проходів евакуаційний транспорт, який назвали "ББМ-сараєм":

"Навіть тяжко було через засоби відеоспостереження розібрати, що то за транспорт. Чи танк зі спиляним дулом, чи, можливо, інший якийсь. Настільки він облаштований якимись резинами, весь затягнутий і перетягнутий".

Окремо речник розповів про особливості важких міських боїв у Часовому Ярі та Торецьку. Він пояснив, що наразі і Силам оборони, і окупаційним військам РФ важко відслідкувати, де перебуває противник. Однією з причин є велика кількість багатоповерхівок, на різних поверхах яких одночасно можуть перебувати солдати різних армій.

Відео дня

"Ворог активно застосовує принцип мінування території - може знищувати підвали або навіть цілі під'їзди танковими мінами. Також застосовуються такі засоби ураження як дрони, скиди, артилерія. Неможливо говорити, що в урбанізованій місцевості легко вести бойові дії, тому ситуація у Часовому Ярі та Торецьку складна",- підкреслив підполковник.

Ситуація на фронті

Як писав УНІАН, днями в ОТУ "Луганськ" повідомили про підрив труби у декількох місцях каналу Сіверський Донець. Окупанти зробили це, щоб створити проходи для своєї військової техніки.

Також військові виявили на південно-східних околицях на напрямку Часового Яру солдатів спецзагону "Ахмат" та військового формування "Русич".

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