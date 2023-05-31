В СБУ поки не дають офіційних коментарів з цього приводу.

Співачці і блогерці, колишній дружині наркобарона Інні Вороновій вручено підозру за знімання роботи ППО в Києві.

Про це розповіли джерела УНІАН в правоохоронних органах. В СБУ поки не дають офіційних коментарів з цього приводу.

За словами співбесідника, має також бути рішення щодо обрання блогерці запобіжного заходу.

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Хто така Воронова і що вона зробила

Інна Воронова опублікувала раніше у своєму Instagram відео, на якому видно як працює в Києві система протиповітряної оборони. 16 травня за допомогою відеозвернення вона попросила вибачення, мовляв, не усвідомлювала до чого можуть призвести її дії.

Як повідомляв сьогодні УНІАН, в Києві виявлено ще 9 осіб, які під час ворожої атаки знімали роботу ППО і викладали в соцмережі.

Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Правоохоронці зазначають, що своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО. Всі вони дали пояснення правоохоронцям, а зараз їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин. Серед заблюрених на фото є жінка, яка дуже схожа на Воронову.

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