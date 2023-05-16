Відповідне рішення сьогодні ухвалили депутати Чернівецької облради.

Депутати Чернівецької обласної ради сьогодні на засіданні проголосували за заборону в регіоні діяльності релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з Росією.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

Він зазначив, що рішення ухвалили під час розгляду питання про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Чернівецької області.

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"Тепер справа за релігійними громадами та місцевою владою. Люди повинні розуміти, що не може релігійна громада, центр управління якою розташований у країні-агресорі, проводити богослужіння у наших містах і селах", - додав Запаранюк.

Заборона УПЦ МП в Україні: що відомо

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій.

У січні Кабінет міністрів зареєстрував у парламенті законопроект, який передбачає заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов’язані з Росією.

Доки заборону не ухвалено Верховною Радою, облради голосують за такі рішення на місцевому рівні. Зокрема, це відбулось у Рівненській, Хмельницькій та Волинській областях.

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