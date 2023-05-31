Тепер з 7 жінками та двома чоловіками у віці від 23 до 49 років працюватимуть правоохоронці.

Попри багаторазові заклики влади не викладати в соцмережі фото та відео роботи протиповітряної оборони, громадяни України продовжують це робити. В Києві виявлено ще 9 осіб, які під час ворожої атаки знімали роботу ППО і викладали в соцмережі, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

В поліції зазначають, що під час обстрілу столиці у соціальних мережах ширилися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно із працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію.

"Порушниками виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку роботи ППО", – зазначають правоохоронці.

Відео дня

Відомо, що всі вони надали пояснення правоохоронцям, а зараз їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин.

Притягнення до відповідальності за зйомку роботи ППО - що повідомлялося

Українська влада регулярно нагадує про заборону на поширення кадрів, на яких зображено пуски наших ракет протиповітряної оборони, позицій наших засобів ППО, публікацію інформацію про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули тощо. Ця інформація може бути використана ворогом під час повторних ударів.

За поширення такої інформації в Україні неодноразово затримували громадян. Зокрема, 29 травня до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. Було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом години розшукали 23-річного чоловіка і зупинили 26-річного керманича BMW, які знімали роботу ППО. Їх передали СБУ.

Також Служба безпеки закликала українців повідомляти про виявлені онлайн-трансляції з роботою ППО та розіслала українцям повідомлення із закликом до власників камер спостереження припиняти онлайн-трансляції під час обстрілів. В спецслужбі наголошували, що це може використовувати ворог для коригування ракетних ударів.

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