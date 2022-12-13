Прокурор вимагала покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Київського наркодилера Юрія Чернецького засудили до п'яти років в'язниці. Він займався збутом кокаїну в столичних нічних клубах столиці.

"За підтримання публічного обвинувачення Печерською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок киянину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України)", - йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Facebook.

За даними українських ЗМІ, мова йде про Юрія Чернецького, який називає себе "лікарем людських душ".

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Обвинувальний акт стосовно наркодилера направили до суду ще у січні 2021 року. У матеріалах справи зазначено, що підозрюваний продавав наркотики, в тому числі кокаїн, в нічних клубах Києва.

Чоловіка спіймали під час чергового збуту. Під час обшуків вдома у підозрюваного виявили наркотичні речовини.

Зазначено, що вина чоловіка в інкримінованих злочинах повністю доведена. Бориспільський міськрайонний суд Київської області виніс вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, до того, як рішення суду набуде чинності, чоловік буде перебувати під вартою.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі РБК-Україна заявила, що вирок занадто м'який, тому прокуратура його оскаржить.

"У дебатах прокурор просив максимальне покарання - вісім років позбавлення волі, тому готуємо апеляцію", - підкреслила Максимець.

Боротьба з нароктиками в Україні - що відомо

Наркотики є проблемою будь-якої країни і Україна не виняток. Торгівлею заборонених речовин займаються навіть пенсіонери. Так, в Одесі затримали двох пенсіонерок, які постачали наркотики в три області півдня України.

Крім того, правоохоронці викрили наркоугрупування, яка курирувалася спецслужбами РФ і поширювала наркотики серед українських військовослужбовців.

У липні у Верховній Раді зареєстровано проект закону, передбачає кримінальну відповідальність за розміщення "реклами" наркотиків на будинках.

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