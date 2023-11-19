Повітряні сили ЗС України оприлюднили звіт щодо нічної атаки РФ.

В ніч на 19 листопада Україна вкотре опинилася під ворожою атакою дронів: було зафіксовано пуски 20 БПЛА типу "Shahed".

Відповідну інформацію уточнили Повітряні сили ЗС України, резюмуючи нові спроби РФ завдати втрат українцям. Так, вдалося знищити 15 ворожих цілей.

За даними відомства, Росія запускала дрони з півночі (Курська область). Сили ППО полювали на техніку у Київській, Полтавській та Черкаській областях.

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"В результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - заявили в ЗСУ.

Генштаб уточнив кількість знищених БПЛА за минулу добу

У своєму ранковому звіті Генштаб також заявив про знищення 15 з 20 БПЛА Росії цієї ночі. Водночас за минулу добу війська України збили 29 з 38 іранських дронів Shahed-136/131, які використовує Росія в рамках повітряних атак.

Окупанти також зазнали втрат: авіація ЗСУ 6 разів вдарила по місцях розташування армії РФ. Як уточнив Генштаб зранку, за добу наші війська знищили 1190 ворогів.

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