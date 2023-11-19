Вночі було знищено 29 з 38 ударних дронів окупантів.

Протягом доби Збройні сили України реалізували нові авіанальоти по військах РФ: вдалося завдати 6 ударів по районам дислокації військ загарбника.

Ракетні війська відпрацювали по 3 пунктам управління Росії. Також уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника, акцентує у звіті Генштаб.

Протягом минулої доби Росія вкотре атакувала Україну дронами Shahed-136/131. Війська України збили 29 з 38 цілей.

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"Крім того, в ніч на 19 листопада ворог знову атакував наша країну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Знищено 15 з 20 ворожих дронів", - йдеться у звіті.

Армія РФ втратила понад тисячу військових за 24 години

Зранку стало відомо, що армія РФ втратила понад 1 військових на фронті в Україні. За даними Генштабу, за добу ЗСУ знищили 1190 ворогів.

Також Росія має суттєві втрати у техніці: мінус 13 танків, 25 броньованих машин, 2 РСЗВ, 18 артилерійських систем, 2 системи ППО, 29 БПЛА тощо.

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