Ударні дрони запускали з окупованого Криму та території РФ.

У ніч на 23 квітня російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, ракети ворог запустив по Україні з Бєлгородської області, а дрони - з мису Чауда в окупованому Криму та Курської області (РФ).

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби. Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як додали у ВМС ЗСУ, їхніми силами знищено 4 ударних бпла Shahed-131/136. "У ніч на 23 квітня в Миколаївській області під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ було збито 4 ворожих дронів-камікадзе Shahed-131/136", - зазначили там.

Такж, за даними голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, над Черкаською областю було збито два ворожих дрони.

Нічна атака дронів: що відомо

Російські окупаційні війська у ніч на 23 квітня атакували житловий сектор Одеси дронами. "Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Попередньо відомо про 7 постраждалих", - повідомляють Сили оборони Півдня.

Як додав мер Генадій Труханов, постраждало щонайменше 14 квартир. На місці працювали ДСНС, Муніципальна варта та інші екстренні служби.

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