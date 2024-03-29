Зараз виклики дуже серйозні, підкреслив президент.

Російські загарбники мріють повторити екологічну катастрофу, яку вони вчинили на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що минулої ночі російські загарбники свідомо намагалися завдати ударів по Канівській і Дністровській гідроелектростанціям. Про це глава держави повідомив за підсумками засідання першої Ставки верховного головнокомандувача, за скликання якої відповідав новий секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Як зазначив президент України, нині виклики дуже серйозні. Зокрема, російські терористи знову били по українській енергетиці.

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На засідання Ставки прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли про завдану шкоду та відновлювальні роботи. Також було обговорено найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - наголосив Зеленський.

Крім того, другим питання Ставки стали контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу. "На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - наголосив Зеленський.

Ворожа ракетна атака сьогодні у центрі уваги - новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня 2024 року противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Усього окупанти запустили 99 засобів повітряного нападу.

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 58 ударних дронів типу Shahed; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 5 керованих авіаційних ракет Х-59; 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

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