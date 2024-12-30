Експерти проаналізували зміни на карті бойових дій та підсумували територіальні успіхи окупантів за рік, що минає.

Протягом 2024 року Росія окупувала 2 800 квадратних кілометрів української території.

Про це повідомили аналітики проєкту UA War Infographics, проаналізувавши зміни на карті бойових дій за рік, що минає. Експерти наголосили, що під контроль РФ фактично перейшла територія, яка рівна трьом площам Києва.

"За 2024 рік Росія захопила територію, рівну трьом площам Києва", - зазначили аналітики, опублікувавши карту захоплених територій.

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Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у містах Часів Яр і Торецьк на Донеччині тривають активні вуличні бої. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, у Часовому Яру основні боєзіткнення відбуваються уздовж каналу Сіверський Донець-Донбас, а в Торецьку йдуть зіткнення в міській забудові.

Також ми розповідали, що російські окупанти спробували просочитися крізь бойові порядки Сил оборони на Куп’янському напрямку та у Вовчанську на Харківщині.

Також Сили оборони України не дають російським військам закріпитись в місті Курахове на Донеччині. Як повідомляє проєкт DeepState, окупанти просочуються в місто невеликими групами і намагаються закріпитися. Противник "долазить до Курахівської ТЕЦ і фіксується там вже не вперше".

Як зазначив генерал та військовий експерт Ігор Романенко, російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони на Покровському напрямку. Ворог намагається взяти Покровськ Донецької області у кліщі.

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