Очільник російського МЗС наголосив, що Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру.

Росія не планує брати участь у другому саміті миру, навіть якщо отримає запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров в інтерв'ю агентству ТАСС.

Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року та вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою "формули миру", запропонованої президентом України.

"У жовтні відбулися засідання в рамках підготовки другого саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоб висунути нам якийсь ультиматум", ‒ заявив Лавров.

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Очільник російського МЗС наголосив, що, враховуючи це, Москва не бачить сенсу в участі в саміті миру. "Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення", ‒ додав він.

Другий саміт миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна спільно з партнерами підготує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також й представників РФ, детальний план закінчення війни.

Попередньо планувалося, що другий саміт миру мав бути проведений у листопаді, але досі не відбувся.

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