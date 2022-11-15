Внаслідок удару в Києві загинула людина.

За попередніми даними, внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні у вівторок, 15 листопада 2022 року, одна людина загинула та шість зазнали поранень.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Україніи Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону, загибель людини і травмування трьох осіб зафіксували в Києві.

"Поки що ми зафіксували одну людину, яка загинула в Києві і шість травмованих осіб: троє за адресами у Києві та ще троє в іншому населеному пункті. Але остаточно про кількість поранених говорити ще зарано. Я думаю, що на ранок буде більш точна інформація. Десь порядка 30 об'єктам завдано шкоду. Це і приватні будинки, і об'єкти критичної інфраструктури. Всюди працює поліція, проводяться огляди місця пригод, збираються рештки ракет", – наголосив міністр.

Відео дня

За словами очільника МВС, в більшості випадків спрацювала протиповітряна оборона України.

Ракетний удар по Україні: що відомо

У вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Ворог випустив понад 90 крилатих ракет, 73 з яких вдалося збити.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни. При цьому, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

Водночас повідомляється, що російські ракети впали на території Польщі, в результаті чого загинули люди. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: