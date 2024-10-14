Окупанти мають успіх на певних ділянках, зазначив захисник України.

З початку української операції "Курськ" росіяни збільшили своє угруповання військ у Курській області приблизно на 30 тисяч окупантів.

Такою інформацією поділився командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Павло Розлач (позивний "Ведмідь") під час інтерв’ю ТСН. "За нашими даними, там (на Курщині, - Ред.) близько 40 тисяч (російських військових, - Ред.)", - поділився співрозмовник.

За його словами, якщо стійко стояти, цієї кількості супротивників не буде достатньо, щоб витіснити наших воїнів. "Ведмідь" підтвердив, що РФ справді перекинула в Курську область окупантів, які були в Донецькій та Запорізькій областях.

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Командир сказав, що відчулося, коли прибули "стріляні" підрозділи з Донбасу:

"Триває операція. На першому етапі ми стрімко просувалися, далі перейшли до оборони і тримаємо цю ділянку. У деяких випадках покращуємо тактичне положення для поліпшення оборони - десь вирівнюємо (оборонну лінію, - Ред.), десь вигідніші місця займаємо".

Розлач додав, що супротивники мають успіх на певних ділянках.

Триває курська операція - що повідомлялося

Українські воїни на початку серпня зайшли на територію Курщини та до кінця місяця змогли захопити 100 населених пунктів. Пізніше з'явилася інформація, що окупанти почали відтісняти наших воїнів зі звільненої землі.

14 жовтня аналітик німецького видання BILD Юліан Репке поділився думкою, що захисники України найближчими тижнями можуть покинути територію Курської області.

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