Славутич залишився у повній ізоляції.

Місто Славутич у Київській області опинилося у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. "Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах", - зазначив він.

У Вишгородському районі в окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Продовжується евакуація людей з окупованої Димерської громади.

У Бучанському районі в Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

У Бучанській та Немішаєвській громадах окопався ворог. У Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах фіксується пересування окупантів.

У Броварському районі ситуація напружена, проте контрольована. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах присутня ворожа техніка.

В Обухівському районі вночі було чутно вибухи, загалом ситуація стабільна та контрольована.

У Фастівському районі ситуація стабільна та контрольована, на частині АЗС відсутнє пальне. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні. У Білоцерківському і Бориспільському районах ситуація також контрольована.

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