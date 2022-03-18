Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.

На Київщині українські військові збили ворожий винищувач СУ-34.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15 в Бучанському районі підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34", - зазначив він.

Павлюк розповів, що літак було збито з використанням ПЗРК "Стінгер".

"Катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території", - уточнив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що у небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 російських окупантів.

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