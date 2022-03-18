На Київщині найнебезпечнішими напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у телеграмі.
За його словами, оголошуються постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області, в усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.
Водночас гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються наростити війська у напрямку на Київ за рахунок переміщення незлагоджених та небоєздатних підрозділів із Центрального та Східного військових округів.