Кадрові перестановки проведені, щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області.

Президент Володимир Зеленський провів військові кадрові перестановки – призначив нового керівника Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, а командувачем ООС – генерал-майора Едуарда Москальова.

Про це Зеленський заявив під час щоденного звернення.

Рішення ухвалені у зв’язку з намірами окупантів захопити Київ: "Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою. Політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд абсолютний – з усіх точок зору".

Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області, Зеленський призначив керівником Київської ОВА Олександра Павлюка – героя України, генерал-лейтенанта, командуючого Операцією об’єднаних сил.

Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

"Тож київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу", - підсумував глава держави.

Новим командувачем Обʼєднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов. Зеленський назвав його професіоналом й патріотом.

Російсько-українська війна: що відомо

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну намагалися захопити "бліцкригом" Київ, проте опір Збройних сил не дозволив планам ворога здійснитися.

Водночас противник перегруповує сили, щоб іще раз спробувати атакувати столицю. За даними британського Міноборони, росіянам заважають проблеми з логістикою та ЗСУ.

Від 24 лютого загарбники несуть великі втрати у живій силі і техніці. Як повідомляють у МО, ЗСУ знищили понад 12 тисяч осіб ворожого війська.

Через фактичний провал швидкої окупації Росія зіткнулася з проблемами поставок їжі військовим та пального. У зв’язку з цим Путін звернувся до Пекіна з проханням допомогти фінансово у "спецоперації" проти України.

Російські терористи перейшли від атак на об’єкти військової інфраструктури до обстрілів цивільних. Зафіксовані випадки розстрілів, катувань, зґвалтувань, блокування "зелених коридорів" для евакуації населення та створення гуманітарних криз у тимчасово захоплених населених пунктах.

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