Вибори президента Словаччини мають відбутися навесні 2024 року.

Спікер парламенту Словаччини і соратник прем'єра Роберта Фіцо Петер Пеллегріні має всі шанси стати новим президентом цієї країни. Такі результати показало опитування агентства SANEP, проведене на замовлення телеканалу ТАЗ.

Судячи з відповідей респондентів, у першому турі президентських виборів Пеллегріні міг би отримати 43,9% голосів виборців. За його основного конкурента – колишнього міністра закордонних справ Словаччини та екс-посла в США Івана Корчока – проголосували б 32,3% опитаних.

У другому турі Пеллегріні міг би обійти Корчока з поділом голосів у 58% і 42% відповідно.

Відео дня

Крім того, соціологи спрогнозували, якою може бути явка виборців. У першому турі вона склала б 50%, у другому – 42%. Самі вибори президента Словаччини мають відбутися навесні 2024 року.

Позиція Пеллегріні щодо допомоги Україні

Як відомо, після перемоги на парламентських виборах прем'єр Словаччини Роберт Фіцо виступив за припинення підтримки України зброєю. Своєю чергою Пеллегріні дотримується дещо іншої позиції. За його словами, рішення про припинення військової підтримки України має вплинути тільки на передачу власних озброєнь, а не на їх продаж.

"Я виступаю за продовження виконання замовлень, зроблених на комерційній основі. Якщо хто замовляє і платить за ці системи, то це підтримка словацької промисловості", – зазначав Пеллегріні.

Вас також можуть зацікавити новини: