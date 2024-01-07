За словами Бріджит Брінк, це "жахливе нагадування про щоденну реальність ударів Росії по Україні".

Посол Сполучених Штатів Америки в України Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку Росією Донецької області. Свою позицію вона висловила у соцмережі Х.

Вона нагадала, що напередодні ввечері Росія запустила ракети С-300 по цивільній території Донецької області, вбивши 11 людей, у тому числі 5 дітей.

"Це жахливе нагадування про щоденну реальність ударів Росії по Україні. Висловлюємо співчуття рідним і близьким", - написала Брінк.

Ракетна атака РФ по Донеччині

Напередодні Росія влаштувала Донеччині "старий" Святвечір - атакувала Покровський район області ракетами С-300. Як результат - загинуло 11 мирних жителів, серед них 5 дітей.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких, і наголосив, що удар росіян був просто по звичайній житловій забудові. За його словами, жоден подібний теракт не залишиться для Росії безкарним.

Війна в Україні - останні новини

На річці Десна українські прикордонники помітили величезний "подарунок" з Росії - понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою. Згодом сапери з'ясували, що "виявлена металоконструкція загрози не несе".

Також УНІАН повідомляв, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив 3 причини масштабного обстрілу Києва 2 січня. За його словами, у РФ немає істотних військових успіхів, при цьому росіяни "безпричинно люто ненавидять Україну".

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