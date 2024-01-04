Микола Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та всім іншим причетним за бездоганну бойову роботу.

У Повітряних силах та розвідці прокоментували сьогоднішні вибухи у тимчасово окупованому Криму.

Так, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram зазначив, що зокрема 2-го січня "міністерство брехні РФ" відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником Головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ".

"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", - продовжив далі він.

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А представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдиних новин", прокоментував повідомлення Telegram-каналу "Кримський вітер" щодо нових вибухів у Севастополі.

"Це, можна сказати, відбувається в онлайн-режимі. Мова йде про те, що українські Сили безпеки і оборони продовжують роботу. А коли буде можливість оприлюднити результати та поділитися ними, якщо це буде доцільно, то це обов'язково буде зроблено", - зазначив Юсов.

Ракетна атака на Крим - деталі

Збройні сили України сьогодні уразили російський військовий об'єкт в окупованому Криму, заявили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що близько 15:00 ЗСУ уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

Перед цим у соцмережах з’явились повідомлення про масовану ракетну атаку по Криму. Місцеві канали писали, що вибухи чули в Євпаторії та Севастополі.

Як повідомлялось, о 15:25 російські загарбники перекрили рух автотранспорту Кримським мостом. Також припинено рух наземного і морського громадського транспорту в Севастополі, в місті оголосили повітряну тривогу.

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