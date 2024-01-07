Великогабаритний плавучий об’єкт вже оглянули сапери.

На річці Десна українські прикордонники помітили дуже великий плавучий об’єкт, який рухався з РФ.

За підозрілим об'єктом у Чернігівській області спостерігали охоронці кордону, поки він не зупинився біля берега на нашій території, повідомила Державна прикордонна служба України у своєму каналі в Telegram.

"Рухався Десною з Росії: прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт… Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", - зазначили у відомстві.

За даними ДПСУ, пізніше сапери з'ясували, що "виявлена металоконструкція загрози не несе".

Цікаві новини сьогодні - що варто знати про ситуацію в Чернігівській області

Війська РФ на початку повномасштабного вторгнення вдерлися на частину території Чернігівської області з Білорусі, однак згодом українські воїни прогнали супротивників.

Україна активно зміцнює кордон з білоруською державою. Голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус на початку січня говорив, що російська влада швидко здатна зібрати достатньо окупантів на кордоні, щоб повторити наступ на регіон. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у Росії немає достатньої кількості сил, щоб повторити спробу наступу на Чернігів та Київ.

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