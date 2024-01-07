За словами радника керівника Офісу президента, у РФ немає істотних військових успіхів, при цьому росіяни "безпричинно люто ненавидять Україну".

Завдаючи масштабного удару по Києву 2 січня, Кремль переслідував три цілі. Про це в ефірі телеканалу Freeдом сказав радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

За його словами, однією з цілей країни-терориста була демонстрація "успіхів" в Україні внутрішньому споживачу.

"У Росії немає істотних військових успіхів. Вони ж розповідали тривалий час, що вся ця кампанія буде переможна, вінценосна, тобто вони зможуть довести, що російська імперія жива і вона, відповідно, може знищувати цілі країни дуже швидко і дуже переконливо це робити. Практично два роки війни - успіхів по суті немає", - зазначив Подоляк.

Другий мотив, каже радник керівника ОПУ, - намагання вплинути на західну громадську думку, на західне суспільство: мовляв, дивіться, у нас є абсолютна конкретна зброя, яким ми будемо, попри міжнародне гуманітарне право, вбивати цивільне населення.

"Тобто, вам же соромно дивитися на це? Ви не можете зупинити війну, не можете їх захистити - навіть попри те, що надаєте їм певну допомогу. Тому для того, щоб не бачити всього цього, примушуйте їх до капітуляції, а далі ми вже самі з ними розберемося", - пояснив Подоляк.

Третьою причиною масованої атаки на Київ на початку року він вважає спробу вплинути на внутрішні настрої в Україні.

"Користуючись тим, що етап дійсно важкий сьогодні, психоемоційний стан, є певні розчарування, спустошення, тривала війна без сумніву - додати до цього: "от дивіться, ми продовжуємо вас атакувати, і, відповідно, робіть вибір, знову ж таки - у вас немає сил протистояти Російській Федерації". Це примітивно - все, що пов'язане з Росією, воно примітивно виглядає - але тим не менш вони ці аргументи використовують", - підсумував Подоляк.

Він додав, що жодних військових задач чи цілей в ударах росіян по Києву не було, а все, чого нині бажає Кремль, - нанесення максимальної шкоди Україні і "реалізація свого комплексу ненависті до України".

Ракетна атака на Київ 2 січня

На початку року Росія завдала масованої атаки "Кинджалів" на Київ. У Солом’янському районі столиці спалахнула пожежа у багатоповерхівці. Як наслідок - дві людини загинули і понад 50 були поранені.

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