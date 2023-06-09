Також на Лимансько-Куп'янському напрямку знищено ще понад 70 окупантів.

Сьогодні, 9 червня, в районі Бахмута в рамках оборонної операції Сил оборони України знищено 120 російських загарбників.

"Ми, скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять, не до кінця знають місцевість, не провели відповідні рекогносцировки і злагодження - ми нанесли удари і вже впродовж декількох днів проводимо штурмові дії. За попередню добу наші підрозділи на деяких ділянках просунулися загалом до 1 тисячі 200 метрів", - повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Речник додав, що ці дії проводять в рамках оборонної операції. Він сказав, що головне завдання - це максимально шкодити ворогу і вибивати його бойовий потенціал. За словами представника ЗСУ, до цього це було зроблено з терористичними підрозділами "Вагнер", а зараз - з мотострілецькими та повітряно-десантними підрозділами ворога.

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"Ворог чинить опір. Намагається накрити артилерійським вогнем наші підрозділи. За цю добу ворог 368 разів із ствольної та реактивної артилерії наносив удари по нашим позиціям. Відбулось 15 боєзіткнень з ворогом. Він здійснив 5 авіанальотів. Було убито 120 окупантів, 163 поранено, 11 потрапило у полон", - зазначив Череватий.

Також було знищено 3 гармати, мінометно-артилерійську систему "Нона", самохідну артилерійську установку "Гвоздика", протитанкову гармату "Рапіра", протитанковий ракетний комплекс і реактивну систему залпового вогню "Град" та три польові склади з боєприпасами.

Крім того, на Лимансько-Куп'янському напрямку відбувається найбільше артилерійських ударів ворога - 612 разів окупанти били по українським позиціям. Також відбулось 6 боєзіткнень та 6 авіанальотів.

"Знищено 72 окупанта, 109 поранено", - сказав речник.

Ще знищено 2 бойові машини піхоти ворога, 3 міномети, 2 протитанкових ракетних комплексів, протитанкову гармату "Рапіра" і 2 польові склади з боєприпасами та 2 безпілотники. Як сказав Череватий, російські загарбники перебувають "в очікуванні і не знають де і коли ми будемо наносити удари".

"Там, де вони тримають нашу оборону, звичайно, вони чинять опір, але зрозуміло, що вже ця надмінність, яка була ще рік назад, і якесь бачення виключно наступальної війни, завдяки героїзму і професіоналізму наших воїнів, це вже давно в минулому. Зараз вони думають про те, як би день простояти і ніч протриматись. Тобто, вони думають звідки і як ми будемо наносити удари", - наголосив Череватий.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати росіян становлять близько 213 770 осіб, з яких 1010 ліквідовано за добу.

За даними ISW, ЗСУ провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що Росія плутає певні успіхи ЗСУ на полі бою з початком контрнаступу.

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