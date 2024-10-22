Західні чиновники невдоволені нерішучою реакцією країн Європи щодо залучення військ КНДР у цій війні.

Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть невдовзі приєднатися до Росії для участі у війні в Україні, знову активізували обговорення можливого розгортання європейських військ для підтримки Києва, пише Politico.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив у коментарі виданню, що європейським країнам варто переглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ до України. Ландсбергіс підкреслив:

"Якщо інформація про участь північнокорейських солдатів і постачання росіянам боєприпасів підтвердиться, ми маємо повернутися до обговорення ідей, запропонованих Макроном".

Ця ідея була висунута ще в лютому, але тоді її відхилив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пообіцявши, що європейські або НАТОвські війська не будуть розміщені в Україні.

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Західні лідери наразі обережно коментують ці повідомлення. Генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони США Ллойд Остін поки що не підтвердили цю інформацію, хоча Остін заявив, що можливе розгортання північнокорейських військ викликає занепокоєння.

Південна Корея вже планує відправити делегацію до штаб-квартири НАТО для обговорення своїх розвідувальних даних щодо пересування північнокорейських військових. Проте деякі європейські чиновники вважають, що Захід занадто обережний у своїх діях.

Ріхо Терхас, колишній командувач збройних сил Естонії та член Європейського парламенту, заявив, що Захід використовує невпевненість у достовірності розвідданих як привід для бездіяльності. За його словами, інтеграція північнокорейських військ у російські підрозділи може стати складною операційною задачею з мінімальним впливом на бойові дії. Водночас Терхас вважає, що Європа має серйозно розглянути можливість введення військ в Україну.

"Це важливо мати як варіант", – наголосив Терхас, додавши, що така можливість може бути корисною, якщо конфлікт триватиме.

Війна в Україні - роль КНДР

КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

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