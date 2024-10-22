Крім того, війська КНДР також можуть залучити до тренувань, щоб вони здобували бойові навички в умовах реального збройного конфлікту.

Солдати Північної Кореї можуть з'явитися на фронті в Україні. Невідомо, яку роль виконуватимуть північнокорейські війська, однак, враховуючи тактику Росії, яка нехтує втратами серед особового складу, їх можуть відправити для зимових штурмів, наприклад, на Покровськ або інші важливі точки східного фронту України, пише The Guardian.

На думку Сема Кренні-Еванса з дослідницького центру Royal United Services Institute, північнокорейські війська можуть виконувати різні завдання: від матеріально-технічного забезпечення на лінії фронту, включаючи транспортування боєприпасів і копання укріплень, до роботи в тилу або навіть всередині Росії, щоб вивільнити більше російських військових. Їх також можуть залучити до тренувань, щоб вони здобували бойові навички.

Північнокорейські війська можуть навчитися багато чому, особливо тому, як дешеві безпілотники впливають на поле бою в Україні, обмежуючи можливість скупчення військ і підвищуючи пильність.

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Окрім військових аспектів, цей союз приносить обом сторонам політичну вигоду. Зближення Росії та Північної Кореї зміцнює "вісь потрясінь", до якої входять Росія, Китай, Іран і Північна Корея, і ці країни прагнуть кинути виклик західному військовому домінуванню.

Як зазначив Річард Фонтейн, виконавчий директор Центру нової американської безпеки, Росія надає Пхеньяну політичну підтримку, яку раніше пропонував лише Пекін, а також може передати ракетні та підводні технології.

Південнокорейська розвідка виявила ще одну важливу деталь. За їхніми даними, з серпня минулого року Північна Корея здійснила 70 поставок боєприпасів до Росії, серед яких снаряди, ракети та протитанкові засоби — загалом близько 8 мільйонів одиниць, включаючи важливі для Москви 152-мм і 122-мм снаряди.

Ці поставки відбуваються на тлі невизначеності щодо майбутньої військової допомоги Україні з боку США через майбутні вибори, а Європа намагається збільшити власне виробництво боєприпасів. Кредит у розмірі 50 мільярдів доларів для України від країн G7 може допомогти полегшити деякі труднощі, але незмінна рішучість Росії продовжувати війну та зміцнювати зв'язки з Північною Кореєю свідчать, що виклики для Києва залишаються значними.

Війна в Україні - роль КНДР

КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

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