Військові з Північної Кореї будуть адаптовуватися до бойових дій.

Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав в ефірі марафону "Єдині новини". Він зазначив, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України.

"Це далеко не перші північнокорейські військові, поява яких зафіксована на території Росії і які зі зброєю воювали проти України. Це факт. Перше, що все-таки це були спочатку оператори корейських ракет та артилеристи, які проводили навчання, злагодження чи адаптацію північнокорейських снарядів для російської артилерії", - сказав Тимочко.

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Він відзначив, що якщо говорити у цілому, то північнокорейські інженери у свій час допомагали будувати тунелі у Палестині і в Лівані. "Північнокорейських військових активно використовують на багатьох театрах бойових дій", - додав Тимочко.

Тимочко вважає, що дані розвідок про чисельність північнокорейських солдатів у 10-12 тис., які долучаться до армії РФ, є дуже великою цифрою.

"Швидше за все, їх напевно спробують використати в бойових діях на Курщині… Це принаймні дасть час для їхньої адаптації", - наголосив Тимочко.

Також, на його думку, це дасть РФ можливість для політичного маневру, оскільки росіяни можуть заявити, що північнокорейські війська – це як союзники, які допомагають вести бойові дії безпосередньо на російській території.

"Бурятський батальйон… хоча насправді це вже не батальйон, а бригада в 3 тис., в якій північнокорейці пройшли підготовку для масового їхнього використання… Видавши частині цих військ російські паспорти з умовною позначкою для того, щоби їх могли розрізняти за межами військ, і для того, щоб їх могли легко повертати у стрій, якщо вони будуть вдаватися до дезертирства. А для маскування і прикриття – це начеб-то російські громадяни. Тому, велика імовірність того, що їх використають пізніше в Україні", - сказав Тимочко.

Солдати з КНДР в російській армії

Солдати Північної Кореї проходять підготовку перед відправкою на лінію фронту в Україні на Далекому Сході Росії.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході Російської Федерації. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

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