Москва щосили намагається знизити напруженість у відносинах з Сеулом.

Нещодавно з'явилася інформація, що в Росію прибули військові з Північної Кореї. Тепер Кремль побоюється, що у відповідь на це Південна Корея надасть Україні військову допомогу.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Москва щосили намагається знизити напруженість у відносинах з Сеулом. На тлі посилення співправці РФ та КНДР, південнокорейське МЗС викликало посла Росії Георгія Зінов'єв. Росіяни намагались показати це як звичайну добровільну зустріч, а не дипломатичний виклик, додаючи, що співпраця між РФ та КНДР "не спрямована проти інтересів безпеки" Сеула.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков намагався запевнити, що ця співпраця "не повинна викликати занепокоєння" в інших держав, а саму інформація про присутність північнокорейських військ у Росії назвав "суперечливою".

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На думку аналітиків, поведінка представників Кремля демонструє, що керівництво РФ дуже стурбоване перспективою потенційного повороту Південної Кореї у бік надання Україні необхідної військової підтримки. Це вказує на занепокоєння Москви щодо наслідків погіршення відносин із Сеулом для інтересів безпеки Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Раніше Росія намагалася досягти прихильності Сеула, щоб пом'якшити наслідки своєї зростаючої залежності від Північної Кореї", - додали експерети.

Війна в Україні - роль КНДР

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців.

Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.

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