Крім того не виключений ризик непорозуміння і дружнього вогню через незнання солдатами КНДР російської мови.

Росія вже накопичила на своїй території тисячі північнокорейських військових, і президент України Володимир Зеленський стверджував, що вони можуть вступити в бій уже на цих вихідних. Водночас, пише аналітик The Times, британський політолог Марк Галеотті, у Росії з ними виникне багато проблем, і навряд чи вони зможуть стратегічно підсилити російську армію.

Хоча джерела повідомляли про прибуття до РФ північнокорейських бойових підрозділів з елітного XI корпусу, відомого на Далекому Сході як "штурмовий корпус", однак, як зазначає аналітик, насправді їхній рівень далекий від західних спецпризначенців, наприклад, британських морських піхотинців.

Звісно, вони більш "спеціальні", ніж більшість звичайних солдатів Корейської народної армії, і вважаються фізично міцними, дисциплінованими та добре навченими. Однак у них немає реального бойового досвіду, а це вкрай важливо на війні, зазначає Галеотті.

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"Розгортання їх безпосередньо в бою також буде проблематичним. Хоча більшість північнокорейців трохи розмовляють російською, ризик непорозуміння і дружнього вогню буде значним. Пхеньян також буде стурбований ризиком дезертирства в Україну", - вважає він.

Крім того, вказує експерт, потрібно дивитися на кількість північнокорейських солдатів у контексті втрат Росії в Україні. Навіть якщо це буде 12 000 солдатів - росіяни втрачають стільки людей за кожні десять днів боїв. Тож "це не змінить основної арифметики війни".

Крім того, Кім Чен Ин допомагає Путіну не по доброті душевній, і є велика ймовірність, що скоро у Росії не буде чим платити.

"Росії доводиться платити за часто неякісні боєприпаси і, можливо, неякісних солдатів Північної Кореї не тільки продовольством і сировиною, а й технологіями... При цьому після того, як російські війська розстріляють вісім мільйонів артилерійських снарядів, куплених Москвою, Північна Корея зможе продати їй ще, але технології можна продати тільки один раз", - зазначає аналітик.

Війська КНДР в Україні

Як писало NYT у понеділок, 28 жовтня Росія накопичить у Курській області до 5000 північнокорейських військових.

При цьому WSJ вказує, що солдати КНДР можуть не бути найсильнішими і найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди віком від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.

Аналітики зазначають, що Кім Чен Ин може спочатку відправити менш цінних військових для оцінки внутрішньої реакції та ставлення Кремля, а потім "прокладуть шлях для більш досвідчених".

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