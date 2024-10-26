Співрозмовники видання зазначають, що війська КНДР ще не вступили в бій.

Кілька тисяч північнокорейських солдатів уже прибули в Курську область Росії, щоб посилити російські війська в контрнаступі, покликаному вибити ЗСУ з цієї території.

Як пише The New York Times, посилаючись на обізнаних українських та американських чиновників, перші солдати КНДР почали прибувати в Курську область у середу, а до понеділка, 28 жовтня, очікується збір до 5000 північнокорейських військових.

При цьому, зазначили співрозмовники NYT, ці війська є частиною елітного підрозділу Корейської народної армії. Їх перекидають із Владивостока літаками Іл-76 на військовий аеродром на заході Росії, а потім відправляють у зону бойових дій.

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Як зазначають українські та американські чиновники, війська КНДР ще не вступили в бій, і поки що не зрозуміло, яка їхня роль на цій ділянці фронту.

Однак, за їхніми словами, будь-який значний контингент північнокорейських військ дасть змогу Росії залишити більше своїх сил на сході України, де вони зосередяться на захопленні якомога більшої частини української території до настання зими.

Як зазначає NYT, солдати КНДР можуть не стати високоефективною бойовою силою, якщо опиняться на фронті, однак це і не буде їхнім головним завданням.

"Хтось має померти на полі бою, і з погляду росіян, звісно, краще, якщо цей хтось не буде росіянином", - сказав Еміль Кастехельмі, військовий експерт із фінської Black Bird Group.

Солдати КНДР в Україні

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що перші підрозділи військ КНДР уже прибули в зону бойових дій у Курській області РФ, а загалом у Росію вже прибуло близько 12 тис. військових КНДР.

За даними розвідки Нідерландів, Росія перекинула щонайменше півтори тисячі північнокорейських військових для участі у війні проти України.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, уже 27-28 жовтня Росія вперше застосує війська КНДР у зонах бойових дій.

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