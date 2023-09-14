Сили оборони знищили майже сотню одиниць різноманітної військової техніки росіян, майже пів сотні дронів.

Українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували на нашій землі ще 620 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 тисяч 970 осіб.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, також вчора було знищено майже сотню одиниць різноманітної військової техніки росіян, майже пів сотні дронів. Також у списку є новачок - підводний човен.

Зокрема, Сили оборони України 13 вересня знищили:

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15 російських танків (усього - 4599 одиниць);

18 бойових броньованих машин (загалом - 8810);

42 артилерійських системи (5944);

3 реактивних системи залпового вогню (769);

14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8458);

5 одиниць спеціальної техніки (889);

1 корабель (20);

1 підводний човен (1).

Без змін за добу залишилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони (517); літаків (315) і гелікоптерів (316).

ЗСУ також "приземлили" ще 47 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього - 4697). Кількість знищених крилатих ракет залишилася на рівні 1455 одиниць.

Удар по окупантах у Севастополі

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня вночі в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Повідомлялося, що пошкодження отримали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що пошкоджені у Севастополі російські кораблі "з великою імовірністю відновленню не підлягають". А Нідерландська моніторингова група Oryx по візуальному підтвердженню зарахувала російський великий десантний корабель "Мінськ" до повністю знищених.

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