Українські військові за минулу добу, 13 вересня, ліквідували на нашій землі ще 620 російських загарбників. Таким чином, загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже складають 270 тисяч 970 осіб.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, також вчора було знищено майже сотню одиниць різноманітної військової техніки росіян, майже пів сотні дронів. Також у списку є новачок - підводний човен.
Зокрема, Сили оборони України 13 вересня знищили:
- 15 російських танків (усього - 4599 одиниць);
- 18 бойових броньованих машин (загалом - 8810);
- 42 артилерійських системи (5944);
- 3 реактивних системи залпового вогню (769);
- 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8458);
- 5 одиниць спеціальної техніки (889);
- 1 корабель (20);
- 1 підводний човен (1).
Без змін за добу залишилася кількість знищених засобів протиповітряної оборони (517); літаків (315) і гелікоптерів (316).
ЗСУ також "приземлили" ще 47 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня (усього - 4697). Кількість знищених крилатих ракет залишилася на рівні 1455 одиниць.
Удар по окупантах у Севастополі
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня вночі в Севастополі було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе. Повідомлялося, що пошкодження отримали підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".
Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що пошкоджені у Севастополі російські кораблі "з великою імовірністю відновленню не підлягають". А Нідерландська моніторингова група Oryx по візуальному підтвердженню зарахувала російський великий десантний корабель "Мінськ" до повністю знищених.