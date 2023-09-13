За словами Юсова, з великою імовірністю вони відновленню не підлягають.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, чи зможуть російські окупанти відновити пошкоджені у Севастополі кораблі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо стану човнів у Севастополі, і чи дійсно один з них було знищено. "Це значні ураження. І можна зараз говорити про те, що з великою імовірністю відновленню не підлягають", - зазначив Юсов.

Він додав, що сьогодні добрими новинами було "знищення і пошкодження ворожого великого десантного корабля…, а також підводного човна". Юсов підкреслив, що такий човен є носієм ракет "Калібр".

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"Сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи, коли чули такі звуки "бавовни", бо розуміли, що триває демілітаризація Криму від російських загарбників", - сказав він.

Удар по Севастопольській бухті

Раніше у ГУР МОУ підтвердили ураження двох російських кораблів в результаті нічної атаки по Севастопольському морському заводу ім. Орджонікідзе. Пошкоджено було великий російський десантний корабель та підводний човен.

Російські телеграм-пабліки поширили інформацію, що від ударів ракет постраждали підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

Згодом нідерландська моніторингова група Oryx повідомила, що "Мінськ" було повністю знищено у сухому доці Севастополя під час ракетної атаки в ніч на 13 вересня. Аналітики констатували, що цей ВДК "неможливо відновити".

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