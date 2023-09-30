Завербований військовослужбовець переконав здатися у полон 11 загарбників.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України завербувало російського кадрового військового Данила Алфьорова у рамках успішної спецоперації "Бариня", повідомив представник управління Андрій Юсов, передає Укрінформ.

"У результаті спецоперації "Бариня" на українську сторону перейшов лейтенант, кадровий військовий РФ Алфьоров Данило Володимирович, який з червня 2023 року активно співпрацював з Силами безпеки і оборони України, Головним управлінням розвідки. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон кількома партіями. Коли була загроза життю Алфьорова, Україна провела спецоперацію з його контрольованого виведення на українську територію", - зазначив Юсов.

Сам Алфьоров розповів, що йому вдалося вивести у полон три групи військових за програмою "Хочу жити":

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"Після того, як мене почали підозрювати, я сказав куратору з "Хочу жити", що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські ССО, я пройшов всі процедури, передбачені для військових РФ, які здалися у полон".

Спецоперація ГУР "Синиця" - що повідомлялося

Раніше УНІАН писав, як українська військова розвідка успішно провела спецоперацію під кодовою назвою "Синиця". В ході неї був завербований російський пілот Максим Кузьмінов, він пригнав з Росії вертоліт Мі-8 у Харківську область. Разом з ним на борту були ще два члени екіпажу. Їх ліквідували після посадки.

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