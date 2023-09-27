Зазначається, що є певна закономірність у атаках.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк прокоментував регулярні вибухи на території країни-агресорки Росії. Він зазначив, що ворог збиває лише частину дронів, тоді як багато з них таки долітають до цілей.

"Ефективність системи ППО держави-агресора це значною мірою такий же міф, як і сама міцність Росії. Усі у світі, зокрема й потенційні покупці російської зброї, бачили, як гарно горить їхній "аналоговнетний" комплекс С-400 у Криму. Хто його тепер купить?" — сказав він виданню "Захисник".

За словами Черняка, можна побачити певну закономірність у атаках.

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"Горять об’єкти російського ВПК, зокрема ― підприємства ракетної промисловості, вибухають стратегічні бомбардувальники, винищувачі та транспортники на аеродромах, палають їхні нафтобази та інші військові об’єкти, як-от будівлі ФСБ чи військові містечка з розміщеною там технікою та особовим складом. Отже, ми маємо пріоритетний список військових цілей на території держави-агресора. Пункт за пунктом у цьому списку з’являються позначки, які свідчать про ефективне ураження або необхідність нанесення повторних, більш бадьорих ударів", - підсумував представник ГУР.

Війна в Україні - атаки по РФ

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що однією з головних цілей ударних безпілотників на території РФ стали підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна може бити по території РФ зброєю власного виробництва. Зокрема, ЗСУ зможуть вражати цілі в Росії на відстані в 1500 км.

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