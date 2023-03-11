У СБУ уточнили, що це був український FPV-дрон.

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ показали знищення танка росіян українським дроном-камікадзе. Противник намагався втекти, однак йому це не вдалось.

"Український FPV-дрон vs російський танк. Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної перемоги", - пише прес-служба.

Війна в Україні: втрати Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, загальна кількість ліквідованих росіян в Україні з 24 лютого 2022 року склала близько 158 тисяч осіб. За минулу добу ЗСУ знищили понад тисячу загарбників.

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Росія також втратила 3 458 танків, з яких 10 - було знищено 10 березня.

Українська авіація завдала 11 ударів по місцях зосередження сил окупантів, а також знищила ворожий безпілотник, засіб ППО та склад боєприпасів.

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