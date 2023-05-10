Ліквідовано, зокрема, склад з боєприпасами.

Спецпризначенці Служби безпеки України ліквідували за допомогою дронів 14 ворожих цілей. Бійці знищили склад з боєприпасами, танки, БМП-3 та ББМ окупантів.

Як повідомляє у Telegram-каналі Служба безпеки України, за два дні роботи спецпризначенців Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами вполювали та ліквідували озброєння ворога.

Знищено 4 танки, 2 БМП-3 і 4 бойових броньованих машини (ББМ). Крім того, спецпризначенці "мінуснули" два бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.

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Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ втрати російських окупантів в Україні на 10 травня "перескочили" нову психологічну позначку – 196 тисяч. За добу 9 травня ворог також втратив 2 танки (3736 з початку повномасштабного вторгнення), 18 ББМ (7275 загалом), 8 артилерійських систем (3039), 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2624), 15 крилатих ракет (970).

Крім того, в одному з селищ тимчасово окупованого Мелітопольського району Запорізької області ЗСУ вдарили по "кадирівцях", які вирішили посмажити шашлики. Повідомлялося, що українська армія ліквідувала 23 "кадирівця".

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