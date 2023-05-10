В одному із селищ тимчасово окупованого Мелітопольського району група "кадирівців" вирішила влаштувати святковий бенкет з шашликом. Гуляння перервалося через масштабний удар від ЗСУ.
Йдеться про подію, що сталася в кафе "Тігран" (селище Плодородне). Там, за даними телеграм-каналу "OSINT Бджоли", наша армія "затушкувала" 23 "кадирівця".
"Точна кількість вугілля уточнюється, але на зараз 23 тушки. Інцидент стався в одному з кафе у Мелітопольському районі", - йдеться в повідомленні.
Втрати РФ в Україні наближаються до межі у 200 тисяч
Нагадаємо, що сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про нову психологічну межу, до якої "прямують" втрати РФ у війні з Україною.
Зокрема, приблизно до середини травня можна очікувати, що втрати ворога сягнуть позначки у 200 тисяч ліквідованих солдатів, адже в середньому на день ЗСУ "зносять" приблизно 500 окупантів.
Станом на ранок 10 травня армія РФ вже втратила особового складу на рівні 196 310 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 690 солдатів.