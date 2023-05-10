За попередніми даними, інцидент стався в одному з кафе тимчасово окупованого Мелітопольского району. Засмажило понад 20 "тушок".

В одному із селищ тимчасово окупованого Мелітопольського району група "кадирівців" вирішила влаштувати святковий бенкет з шашликом. Гуляння перервалося через масштабний удар від ЗСУ.

Йдеться про подію, що сталася в кафе "Тігран" (селище Плодородне). Там, за даними телеграм-каналу "OSINT Бджоли", наша армія "затушкувала" 23 "кадирівця".

"Точна кількість вугілля уточнюється, але на зараз 23 тушки. Інцидент стався в одному з кафе у Мелітопольському районі", - йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні наближаються до межі у 200 тисяч

Нагадаємо, що сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив про нову психологічну межу, до якої "прямують" втрати РФ у війні з Україною.

Зокрема, приблизно до середини травня можна очікувати, що втрати ворога сягнуть позначки у 200 тисяч ліквідованих солдатів, адже в середньому на день ЗСУ "зносять" приблизно 500 окупантів.

Станом на ранок 10 травня армія РФ вже втратила особового складу на рівні 196 310 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 690 солдатів.

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