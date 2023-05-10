Українські воїни на Таврійського напрямку упродовж доби виконали понад 700 вогневих завдань.

Сили оборони України на Таврійському напрямку знешкодили вісім одиниць озброєння та військової техніки супротивника, а також ліквідували майже роту російських окупантів (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб).

Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував позиції Сил оборони, отримавши відсіч, відійшов. "Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли", - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі поінформували, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку упродовж доби виконали 707 вогневих завдань.

"Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати противника на Таврійському напрямку становлять майже роту. Також знищено та пошкоджено вісім одиниць ворожого ОВТ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, досі залишається високою загроза застосування супротивником ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території нашої держави.

Загальні втрати росіян в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника станом на ранок, 10 травня, склали 196 тис. 310 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів.

Також було знищено, зокрема, два танки, 18 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем противника.

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