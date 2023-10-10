Зокрема, гаряче стало на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки противника на шести напрямках фронту. Загалом на фронті відбулося 39 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.

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"В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих "шахедів".

Також ми розповідали, що українські захисники зробили важливий крок до взяття Бахмута Донецької області у напівоточення після успіхів на південному фланзі міста. Для того, щоб узяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над двома автодорогами.

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