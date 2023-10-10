Протягом минулої доби українські захисники відбили атаки противника на шести напрямках фронту. Загалом на фронті відбулося 39 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили п'ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
Водночас, як поінформували в Генштабі, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області.
"В свою чергу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
В Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих "шахедів".
Також ми розповідали, що українські захисники зробили важливий крок до взяття Бахмута Донецької області у напівоточення після успіхів на південному фланзі міста. Для того, щоб узяти місто в напівкільце, українським військовим ще необхідно встановити контроль над двома автодорогами.