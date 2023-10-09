Військові закликали не ігнорувати тривоги.

Ввечері російські загарбники випустили в бік українських міст безпілотні повітряні літальні апарати типу "Shahed".

Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Повітряних cил Збройних cил України у Telegram. О 22:17 стало відомо про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Військові попередили, що курс може змінюватись, а також закликали не ігнорувати тривогу.

Вже о 22:33 Повітряні сили повідомили, що безпілотники типу "Shahed" прямують з Чорного моря у напрямку Коблево (Миколаївська область). "Прямуйте в укриття!" - закликали вони. Також зараз повітряну тривогу оголошено в Одеській області.

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Оновлено о 23:15: Ще кілька груп "Шахедів" рухаються з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини та Миколаївщини.

Оновлено о 23:02: Миколаїв - в укриття. Працює протиповітряна оборона.

Війна в Україні: останні новини

Як відомо, на фронті за добу відбулося 34 бойових зіткнення українських та російських сил. Сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за минулу добу було знищено 350 російських солдат. Від початку вономасштабной війни загарбники вже втратили близько 282 630 окупантів.

Вчора вранці російські війська обстріляли Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару постраждали четверо мирних людей, серед яких 9-річна дитина.

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