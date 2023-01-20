Спільні навчання Збройних сил Білорусі і Російський Федерації триватимуть принаймні до кінця місяця.
Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", на окремих полігонах навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальне число продовжень склало 39 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", – зазначає "БГ".
Найближчим часом на полігонах "Осиповицький", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський" навчання триватимуть без перерви. Для деяких інших 20 і 21 січня зроблять перерву. З 23 січня і до кінця місяця навчання проводитимуть на таких полігонах:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) - до 28.01;
- "Гозький" 6 омбр (Гродненський район) – до 29.01;
- "Брестський" 38 одшбр (Брестський район) – до 28.01;
- "Осиповицький" 51 абр (Осиповицький район) – до 29.01;
- 212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) – до 27.01;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) – 30.01;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) – до 29.01;
- полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) – до 29.01.
"Крім того, вчора навчання почалися і ще на одному полігоні – 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки вони були заплановані на 19 і 20 січня", – йдеться в повідомленні.
Новий наступ з Білорусі - що варто знати
Розвіддані країн Заходу та України свідчать про те, що країна-агресор готується до нового етапу ескалації. Одним з можливих оперативних напрямків є Білорусь, яку зараз РФ використовує для тренування мобілізованих з подальшою їх відправкою в Україну, а також для перекидання техніки.
16 січня тут почалися чергові спільні навчання – для авіаційної компоненти – через що зросла загроза ракетно-авіаційних ударів і застосування дронів-камікадзе проти України.
Наразі ні Україна, ні західні партнери не підтверджують намірів армії Білорусі вторгнутися в Україну, проте українські захисники відпрацьовують всі сценарії.
Восени РФ і Білорусь, ймовірно, проведуть навчання "Захід 2023" і "Щит Союзу 2023". На цьому тлі, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW), військова присутність РФ в Білорусі посилиться. Крім того, вторгнення РФ з території Білорусі вважають можливим саме в цей момент.