Навчання також почалися на авіаційному полігоні "Ружани".

Спільні навчання Збройних сил Білорусі і Російський Федерації триватимуть принаймні до кінця місяця.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", на окремих полігонах навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року.

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальне число продовжень склало 39 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", – зазначає "БГ".

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Найближчим часом на полігонах "Осиповицький", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський" навчання триватимуть без перерви. Для деяких інших 20 і 21 січня зроблять перерву. З 23 січня і до кінця місяця навчання проводитимуть на таких полігонах:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) - до 28.01;

"Гозький" 6 омбр (Гродненський район) – до 29.01;

"Брестський" 38 одшбр (Брестський район) – до 28.01;

"Осиповицький" 51 абр (Осиповицький район) – до 29.01;

212-й авіаційний полігон "Неман" (Новогрудський район) – до 27.01;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" (Барановицький район) – 30.01;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманово" (Івацевицький район) – до 29.01;

полігон "Лепельський" 19 омбр (Лепельський район) – до 29.01.

"Крім того, вчора навчання почалися і ще на одному полігоні – 210-й авіаційний полігон ВПС і військ ППО (полігон "Ружани"). Поки вони були заплановані на 19 і 20 січня", – йдеться в повідомленні.

Новий наступ з Білорусі - що варто знати

Розвіддані країн Заходу та України свідчать про те, що країна-агресор готується до нового етапу ескалації. Одним з можливих оперативних напрямків є Білорусь, яку зараз РФ використовує для тренування мобілізованих з подальшою їх відправкою в Україну, а також для перекидання техніки.

16 січня тут почалися чергові спільні навчання – для авіаційної компоненти – через що зросла загроза ракетно-авіаційних ударів і застосування дронів-камікадзе проти України.

Наразі ні Україна, ні західні партнери не підтверджують намірів армії Білорусі вторгнутися в Україну, проте українські захисники відпрацьовують всі сценарії.

Восени РФ і Білорусь, ймовірно, проведуть навчання "Захід 2023" і "Щит Союзу 2023". На цьому тлі, вважають аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW), військова присутність РФ в Білорусі посилиться. Крім того, вторгнення РФ з території Білорусі вважають можливим саме в цей момент.

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